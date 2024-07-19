Педиатр Мисюра призвала не заставлять детей есть

Врач-педиатр и заместитель главного врача по педиатрии сети клиник Инесса Мисюра посоветовала не принуждать детей к еде. Об этом сообщила «Газета.Ru» .

Она подчеркнула, что, если ребенок отказывается от супа, не стоит его уговаривать. Лучше оставить его в покое на два-три часа или выйти на прогулку, убрав при этом сладости и закуски из его досягаемости. Важно выдержать паузу, и все наладится, поделилась мнением эксперт.



По словам врача, завтрак является обязательным элементом рациона ребенка, предпочтительно в виде каш, богатых медленными углеводами.



«Самые полезные каши — гречневая, овсяная, перловая. На обед можно давать овощной суп и овощи (крупу) с котлетой или рыбой. На ужин — крупу (овощи) с рыбой или мясом», — подчеркнула Мисюра.

Как добавил RT, можно использовать творожные блюда. Идеальными перекусами будут яблоки, морковь, бананы, груши и кефир.