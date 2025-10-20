Педиатр Мескина заявила, что посещающие сад дети могут болеть до 15 раз в год

Профессор кафедры педиатрии и руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ имени Владимирского Елена Мескина в интервью «Москве 24» рассказала, что у детей, которые начали ходить в детский сад, может быть до 15 заболеваний в год. Она пояснила, что это естественно, так организм формирует иммунитет при столкновении с новыми инфекциями.

Врач отметила, что к подростковому возрасту, 12–13 годам, у детей накапливается устойчивый иммунитет к большинству вирусов. Поэтому нормой считается не более четырех заболеваний в год, привел слова доктора сайт aif.ru.

Мескина подчеркнула, что важно не количество эпизодов болезни, а их последствия. Тревогу должны вызывать не насморк или кратковременное повышение температуры, а повторяющиеся тяжелые заболевания вроде пневмонии, хронического тонзиллита или отита.