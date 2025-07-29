Педиатр Мескина назвала переохлаждение основной причиной простуд у детей летом

Врач-педиатр, инфекционист Елена Мескина сообщила сайту LIfe , что летом дети часто болеют простудой из-за переохлаждения. Оно может возникнуть от кондиционеров, холодной воды и купания в водоемах.

«Дети этим летом чаще всего болеют классической простудой. Потому что кондиционеры, холодная вода, купание в водоемах — дети переохлаждаются и так далее. То есть это классическая простуда, то есть любые вирусы, в том числе и риновирус», — объяснила Мескина.

Кроме того, врач рассказала о рисках, связанных с энтеровирусными инфекциями, которые могут проявляться в виде лихорадки, болей в животе и диареи.

Также летом дети могут заразиться кишечными инфекциями из-за еды и воды, особенно в поездках. В теплое время года бактерии в продуктах размножаются быстрее и могут привести к заболеванию, если еда хранится без холодильника или слишком долго, подчеркнула доктор.