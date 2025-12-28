Педиатр Малых объяснил пользу прогулок с болеющим ребенком
Миф о том, что ребенка нельзя выводить на прогулку во время болезни, крайне вреден. Так считает член Союза педиатров России Дмитрий Малых. В беседе с NEWS.ru врач подчеркнул, что если ребенок нормально себя чувствует, то свежий и прохладный воздух ему не повредит, а наоборот — поможет восстановлению организма.
«Если ребенок нормально себя чувствует, прогулки полезны и, напротив, помогают восстановлению», — сообщил Малых.
Ранее доцент кафедры госпитальной педиатрии СГМУ им. В. И. Разумовского Анна Спиваковская дала советы, как избежать ангины у ребенка. Она подчеркнула, что защититься от этой болезни поможет соблюдение правил гигиены, например, тщательное мытье рук с мылом не менее 20 секунд, особенно после посещения улицы, транспорта и контакта с животными.