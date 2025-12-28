Педиатр Малых объяснил пользу прогулок с болеющим ребенком

Миф о том, что ребенка нельзя выводить на прогулку во время болезни, крайне вреден. Так считает член Союза педиатров России Дмитрий Малых. В беседе с NEWS.ru врач подчеркнул, что если ребенок нормально себя чувствует, то свежий и прохладный воздух ему не повредит, а наоборот — поможет восстановлению организма.