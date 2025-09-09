Педиатр Мальцева призвала не торопиться снижать температуру у ребенка

Педиатр «СМ-Клиника» для детей Анастасия Мальцева рассказала «Газете.Ru» , почему не стоит торопиться снижать температуру у ребенка.

По словам педиатра, если температура у ребенка находится в пределах 37–38,5 градуса, то, как правило, она не требует применения жаропонижающих. Главный критерий — самочувствие ребенка, а не цифры на термометре.

Врач объяснила, что повышенная температура активизирует иммунную систему и помогает организму бороться с инфекцией. Исследования показывают, что дети, которым не сбивали температуру в первые сутки болезни, выздоравливали быстрее.

Преждевременное снижение температуры может привести к маскировке симптомов, нагрузке на печень и почки и ослаблению иммунного ответа.

Педиатр советует придерживаться трех правил: дарить любовь и успокаивать ребенка, соблюдать питьевой режим и не кутать ребенка.

Температуру необходимо сбивать детям до трех месяцев при температуре выше 38 градусов, а старше 3 месяцев — при температуре выше 38,5 градуса. В некоторых случаях, например, при наличии заболеваний, снижать температуру следует раньше.