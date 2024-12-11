Педиатр Левадная посоветовала выбирать одежду для новорожденных из шелка

Врач-педиатр Анна Левадная в беседе с NEWS.ru посоветовала родителям новорожденных выбирать для детей одежду из шелка. Такой материал, по словам специалиста, не вызывает зуд и раздражение чувствительной кожи младенца.

Медик пояснила, что у натурального шелка уникальная гладкость на микроскопическом уровне.

«У него уникальная гладкость на микроскопическом уровне, что минимизирует травмирование кожи», — сказала она.

Педиатр также посоветовала избегать шерсти и акрила, которые могут раздражать кожу, усиливать зуд и повышать потоотделение. Она призвала родителей ограничить контакт кожи младенца с синтетическими тканями и флисом.