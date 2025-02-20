Педиатр Лашкова: высокие дозы витамина D могут вызвать мышечные боли

Заведующая педиатрическим диагностическим отделением Российской детской клинической больницы Минздрава России Юлия Лашкова предупредила о потенциальных рисках бесконтрольного приема биологически активных добавок. Об этом сообщила «Газета.ru».
Так, чрезмерное потребление витамина D может увеличить уровень усвоения кальция организмом. Среди последствий — мышечные спазмы, боли в желудке, образование почечных камней и повышение риска сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркт и инсульт.
Лашкова настоятельно рекомендовала консультироваться с врачами перед началом приема любых биодобавок, особенно если речь идет о детях. Медик также обратила внимание на недопустимость замены лекарственных препаратов на БАДы, добавили «Известия».
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