Педиатр Лашкова: высокие дозы витамина D могут вызвать мышечные боли

Заведующая педиатрическим диагностическим отделением Российской детской клинической больницы Минздрава России Юлия Лашкова предупредила о потенциальных рисках бесконтрольного приема биологически активных добавок. Об этом сообщила « Газета.ru ».

Так, чрезмерное потребление витамина D может увеличить уровень усвоения кальция организмом. Среди последствий — мышечные спазмы, боли в желудке, образование почечных камней и повышение риска сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркт и инсульт.

Лашкова настоятельно рекомендовала консультироваться с врачами перед началом приема любых биодобавок, особенно если речь идет о детях. Медик также обратила внимание на недопустимость замены лекарственных препаратов на БАДы, добавили «Известия».