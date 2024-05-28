Педиатр Кулова призвала соблюдать адекватный температурный режим в помещениях с маленькими детьми

Нижегородский педиатр Екатерина Кулова призвала родителей младенцев соблюдать адекватный температурный режим в помещениях. По словам медика, чтобы дети чувствовали себя комфортно, взрослые не должны допускать их переохлаждения и перегрева, написало ИА «Стационар-Пресс» .

Кулова отметила, что комфортной температурой для детей считается диапазон в 20 – 24 градусов.

«Если в комнате +30 градусов, то установите кондиционер сначала на +28 градусов, спустя полчаса на +26 градусов, а еще через время на +24 градуса. Не выставляйте минимальную температуру», — процитировал сайт pravda-nn.ru педиатра.

Врач добавила, что не стоит гулять с детьми на открытом солнце, особенно в период с 11:00 до 15:00.