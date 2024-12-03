Педиатр Кострицкая: поддержать иммунитет ребенка в период простуд помогут прогулки и здоровое питание

Дети наиболее уязвимы перед простудами и вирусами в осенне-зимний период, чем взрослые. Укрепить иммунитет ребенка поможет здоровый рацион питания и строгий режим дня. Об этом рассказала педиатр Виктория Кострицкая сайту «Газета.Ru» .

По словам доктора, в ежедневное меню необходимо добавить большое количество свежих фруктов, овощей, белковых продуктов и полезных жиров. Ложиться спать и просыпаться следует в одно и то же время.

Иммунитет так же укрепляют регулярные прогулки на свежем воздухе и умеренная физическая активность. Важно научить ребенка правильно мыть руки с мылом, а в период повышенной заболеваемости следует как можно чаще проветривать помещения, резюмировала врач.