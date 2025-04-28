Педиатр Кострицкая: избыток витамина К у детей повышает риск образования тромбов

Витамины важны для здоровья ребенка, но их избыток может быть опасен. Педиатр Виктория Кострицкая рассказала « Газете.ru » о гипервитаминозе и его последствиях.

По словам врача, у детей нередко встречается избыток витамина А, который проявляется через головную боль, раздражительность, сухость кожи и слизистых, боли в костях, нарушения сна. Чрезмерные дозы витамина D грозят тошнотой, рвотой, потерей аппетита, жаждой, учащенным мочеиспусканием, предупредила медик.

Чрезмерное поступление витамина C в организм может спровоцировать расстройства ЖКТ и высыпания. При переизбытке витамина K порой наблюдаются усиление свертываемости крови и повышение риска образования тромбов, добавила эксперт.

Она также отметила, что вероятность гипервитаминоза у детей выше, чем у взрослых. Дети более чувствительны к передозировкам из-за меньшей массы тела, формирующихся обменных процессов и иммунной системы.