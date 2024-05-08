Педиатр Кашаба назвал закаливание ребенка хорошей профилактикой простуды | 360°

Здоровье 08 мая 2024, 14:11 Педиатр Кашаба назвал закаливание ребенка хорошей профилактикой простуды

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Иммунитет ребенка стоит укреплять с ранних лет, хороший способ сделать это — закаливание. Таким мнением с News.ru поделился педиатр Виктор Кашаба.

По его словам, главное начинать закалять ребенка постепенно и делаться это правильно. Тогда в будущем можно избежать простуд и других болезней.

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«Закаливайте ребенка, начиная с обливания ног прохладной водой после ванны и душа, пейте с детьми витаминные чаи», — отметил врач.

Он также посоветовал одевать детей по погоде. Как добавил сайт KP.RU, не нужно кутать ребенка. В противном случае он может вспотеть и потом заболеть, если его продует.

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