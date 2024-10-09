Педиатр Фетискин: недостаток витамина D у детей проявляется через вялость и капризность

Витамин D играет важную роль в развитии детей до одного года, а также в период их активного роста. Об этом рассказал педиатр Вячеслав Фетискин в беседе с «Известиями».
По его словам, нехватка вещества у ребенка проявляется через выраженную капризность и вялость. К симптомам также относятся раздражительность, снижение успеваемости на занятиях, беспокойный сон, кожный зуд и плохой аппетит.
Впоследствии, добавил врач, дефицит может привести к нарушению формирования костной ткани. Кроме того, страдают пищеварительная и нервная системы, отметил медик.
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