Педиатр Фетискин: недостаток витамина D у детей проявляется через вялость и капризность

Витамин D играет важную роль в развитии детей до одного года, а также в период их активного роста. Об этом рассказал педиатр Вячеслав Фетискин в беседе с « Известиями ».

По его словам, нехватка вещества у ребенка проявляется через выраженную капризность и вялость. К симптомам также относятся раздражительность, снижение успеваемости на занятиях, беспокойный сон, кожный зуд и плохой аппетит.

Впоследствии, добавил врач, дефицит может привести к нарушению формирования костной ткани. Кроме того, страдают пищеварительная и нервная системы, отметил медик.