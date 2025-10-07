Паразитолог Бартули назвал курицу и индейку наиболее безопасными видами мяса

Врач-терапевт, паразитолог Эдуард Бартули рассказал, что мясо, особенно курятина и индюшатина, считается более безопасным продуктом по сравнению с рыбой в плане риска заражения паразитами. В мясе курицы и индейки паразиты не встречаются, подчеркнул эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей .

Паразиты, которые могут быть в говядине и свинине, уничтожаются при термической обработке на обычной кухне, в отличие от паразитов в рыбе. Врач отметил, что при правильной термической обработке мяса — прожарке, запекании, варке или засолке (в случае сала) — паразиты погибают и не представляют угрозы для человека.

Бартули подчеркнул, что главное при приготовлении мяса — избегать плохо приготовленных кусков и сырых участков внутри. Это особенно важно для стейков и котлет средней прожарки из говядины, которые можно употреблять только при уверенности в безопасности мяса.