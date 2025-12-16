Оториноларинголог Чекурда отметил, что мороженое помогает облегчить состояние при боли в горле

Врач-оториноларинголог Клиники «ММЦ» Егор Чекурда развеял миф о том, что мороженое противопоказано при простуде. Его слова привела газета «Петербургский дневник» .

Как отметил доктор, на самом деле мороженое может облегчить боль в горле. Оно снижает чувствительность нервных окончаний и вызывает сужение кровеносных сосудов слизистой оболочки глотки. Это временно уменьшает боль. Чекурда считает, что мороженое можно использовать для облегчения состояния при болях в горле во время простуды и после операций на глотке.

Врач рекомендовал во время болезни употреблять не более 40–80 граммов мороженого в сутки. Предпочтение стоит отдавать сливочному мороженому без добавок. Перед употреблением мороженое должно слегка подтаять. Есть его следует небольшими порциями, задерживая во рту, чтобы оно плавно прошло по горлу.

После употребления мороженого в течение 20 минут не стоит пить горячие напитки или есть горячую пищу, чтобы не усилить боль из-за перепада температур. После употребления мороженого рекомендуется прополоскать рот теплой водой, добавил врач.