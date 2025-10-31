Оториноларинголог Алиев рассказал о причинах детского храпа

Здоровый сон — залог гармоничного развития ребенка. Однако многие родители не придают значения такому явлению, как храп у детей. Детский оториноларинголог «СМ-Клиники» для детей Алигусейн Алиев в интервью РИАМО рассказал о причинах храпа и связанных с ним рисках.

Наиболее частая причина храпа у детей — увеличение аденоидов или небных миндалин. Также он может быть вызван заболеваниями полости носа и глотки, такими как аллергический или вазомоторный ринит, искривление перегородки или последствия перенесенных инфекций, написал «Петербургский дневник».

По словам Алиева, лечением этих состояний занимается врач-оториноларинголог. Однако причины храпа не всегда ограничиваются проблемами ЛОР-органов. Иногда требуется помощь других специалистов: ортодонта при нарушениях прикуса, эндокринолога при лишнем весе, а при врожденных аномалиях лица — челюстно-лицевого хирурга.

Храп не безобидное явление. Он может вызывать ночную гипоксию, когда ткани и органы, включая мозг, испытывают нехватку кислорода. Это приводит к быстрой утомляемости, дневной сонливости, снижению концентрации внимания и ухудшению успеваемости. В некоторых случаях возможно развитие энуреза.

Самое опасное осложнение — синдром обструктивного апноэ сна, при котором дыхание ребенка периодически останавливается на несколько секунд.