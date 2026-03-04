Отоларинголог Тихонова развеяла миф о связи наушников и тугоухости у подростков

Врач-оториноларинголог Юлия Тихонова в интервью ИА НСН опровергла заявления о том, что привычка слушать громкую музыку в наушниках приведет к массовой тугоухости среди подростков в будущем.

Ранее сурдолог Лариса Вылегжанина высказала мнение, что увлечение молодежи громкой музыкой через наушники может вызвать ухудшение слуха у трети представителей этой возрастной группы. Также специалист предположила, что к 2050 году проблема затронет половину населения Земли.

Однако Тихонова считает, что ситуация не настолько тревожная.

«Опасение о том, что через 20 лет большинство нынешних подростков будут глухими именно по причине прослушивания музыки в наушниках, несколько преувеличено. Существует много причин снижения слуха, и прослушивание музыки в наушниках стоит далеко не на первом месте», — сообщила медик.