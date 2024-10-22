Остеопат Животов: при острой боли в шее помогут шерстяной шарф и специальные мази

Остеопат Владимир Животов рассказал, как действовать при возникновении острой боли в шее. Для начала необходимо обеспечить мышцам покой, отметил эксперт в беседе с « Газетой.ru ».

Он посоветовал согреть шейно-воротниковую зону с помощью шерстяного шарфа. Кроме того, нужно воспользоваться специальными мазями. После снятия неприятных симптомов стоит заняться устранением первопричины.

В этом поможет остеопат, подчеркнул Животов. По его словам, грамотный врач способен восстановить правильное положение костей. Кроме того, он даст рекомендации по равномерному распределению нагрузки на позвоночник, добавил сайт KP.RU.