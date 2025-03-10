Остеопат Животов: иногда нужно развернуться на 180 градусов, чтобы улучшить сон

Врач-остеопат Владимир Животов поделился в эфире радиостанции «Говорит Москва» советами о том, как справиться с бессонницей.

Он рассказал, что иногда достаточно просто лечь головой в другую сторону, то есть развернуться на 180 градусов, чтобы улучшить качество сна.

«Есть такой старый дедовский способ, если ты плохо спишь, попробуй развернуться на 180 градусов. <…> И во многих случаях это срабатывает», — сказал он.

По мнению специалиста, на качество сна сильно влияет наличие достаточного количества питательных элементов, витаминов и микроэлементов в организме.