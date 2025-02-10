Остеопат Симкин: при подъеме тяжестей в зрелом возрасте нельзя сгибать поясницу

Для равномерного распределения нагрузки тяжести нужно носить в двух руках. Рекомендации по правильному подъему тяжелых предметов в зрелом возрасте дал остеопат Дмитрий Симкин в разговоре с «Газетой.Ru» .

Врач посоветовал держать спину ровной и избегать наклона головы. Поднимать предметы следует, опираясь на ноги, а не на позвоночник, и напрягать мышцы живота для поддержки. Использование поясничного корсета также может снизить нагрузку.

С возрастом увеличивается риск травм позвоночника, особенно при наличии асимметрии тела. При травме важно ориентироваться на болевые ощущения и при необходимости обратиться за медицинской помощью, заключил Симкин.