Остеопат Симкин предупредил, что использование телефона может навредить позвоночнику

Некоторые позы во время использования телефона могут быть опасны для здоровья спины. Если держать телефон значительно ниже уровня глаз и груди, это может привести к проблемам с позвоночником. Об этом предупредил врач-остеопат Дмитрий Симкин в разговоре с «Газетой.Ru» .

Как отметил специалист, чаще всего из-за неправильного положения тела во время работы с телефоном возникают обострения остеохондроза, протрузии и грыжи межпозвоночных дисков.

«Если перед сном провести несколько часов в телефоне с опущенной головой — то наутро можно запросто проснуться с резкой болью. Это состояние часто описывают как "продуло", хотя на самом деле сквозняк здесь не причем», — привел слова доктора сайт «Сибдепо».

Если мышцы напряжены, они могут сдавливать позвонки, а в серьезных случаях даже приводить к их деформации. По словам Симкина, со временем могут сформироваться костные выросты в сторону спинномозгового канала, которые в сочетании с грыжами дисков способны сдавливать спинной мозг и спинномозговые нервы.