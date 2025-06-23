Остеопат Симкин порекомендовал разминку для офисных работников

Многие сотрудники офисов страдают от болевых ощущений в области шеи, спины и рук. Для устранения боли врач-остеопат, руководитель авторской клиники остеопатии Дмитрий Симкин рекомендует в беседе с «Газетой.Ru» выполнять три коротких блока упражнений.

Благодаря такой разминке удастся избавиться от мышечных спазмов, улучшить кровоснабжение тканей и не допустить развития хронических болей.

Для борьбы с усталостью в руках и плечах доктор предложил выполнять упражнения на растяжку разгибательной и сгибательной поверхности предплечий. Их продолжительность должна составлять от 30 секунд до минуты. Упражнения можно делать как сидя, так и стоя. Первое упражнение заключается в следующем: нужно опустить руки, повернуть их ладонями наружу, согнуть в запястьях и медленно разводить их в стороны. Второе упражнение: руки опускаются ладонями вперед, затем разгибаются в запястьях (необходимо тянуться тыльной стороной кистей к предплечьям) и медленно отводятся назад. Все движения должны быть плавными, с небольшим усилием, без нарастания сопротивления — с эффектом «жевательной резинки», а не «эспандера».

Далее доктор рекомендовал перейти к упражнениям для спины и шеи. Первое из них — медленный наклон вперед: «Позвонок за позвонком» опускайтесь под собственным весом, а не тянитесь пальцами к полу, пока движение не остановится. Если у вас есть протрузии дисков, можно изменить упражнение: тянуться не вниз, а скользить ладонями по передней стороне бедер.

Если нет серьезных проблем с коленями, Симкин посоветовал заканчивать комплекс приседаниями для разминки мышц и суставов ног.