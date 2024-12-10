Остеопат Симкин: массажные кресла в ТЦ могут быть опасны при наличии травмы и ОРВИ

Остеопат и руководитель авторской клиники остеопатии Дмитрий Симкин перечислил противопоказания к использованию массажных кресел, которые зачастую можно увидеть в торговых центрах и офисах. Об этом сообщила « Газета.ru ».

По словам врача, данные устройства могут представлять опасность при наличии травмы и другого воспаления. Речь идет, например, о простуде и ОРВИ.

«Если вы чувствуете слабость или озноб, отдых в массажном кресле будет не лучшей идеей. Он рискует усилить воспаление и ухудшить состояние организма», — пояснил медик.

Он также посоветовал отказаться от процедуры при заболеваниях позвоночника в стадии обострения. Массажное кресло лишь усилит боль.