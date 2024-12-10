Остеопат Симкин: массажные кресла в ТЦ могут быть опасны при наличии травмы и ОРВИ

Остеопат и руководитель авторской клиники остеопатии Дмитрий Симкин перечислил противопоказания к использованию массажных кресел, которые зачастую можно увидеть в торговых центрах и офисах. Об этом сообщила «Газета.ru».
По словам врача, данные устройства могут представлять опасность при наличии травмы и другого воспаления. Речь идет, например, о простуде и ОРВИ.
«Если вы чувствуете слабость или озноб, отдых в массажном кресле будет не лучшей идеей. Он рискует усилить воспаление и ухудшить состояние организма», — пояснил медик.
Он также посоветовал отказаться от процедуры при заболеваниях позвоночника в стадии обострения. Массажное кресло лишь усилит боль.
Еще одно незаконное строение снесут на улице Пролетарской в Мытищах
РЖД возобновит пассажирское ж/д сообщение с Китаем и Северной Кореей
Праздник «Парки. Баранки» пройдет в парке в Одинцове 14 декабря
Еще четыре сироты получили квартиры в Мытищах
Еще 24 предприятия Солнечногорска получили господдержку в 2024 году
Капитальный ремонт четырех школ выполнят в Подольске в 2025 году
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте