Остеопат Евдокимов заявил, что угги могут привести к деформации стопы

В моделях зимней обуви с недостаточной фиксацией стопы нагрузка распределяется неравномерно. В результате может произойти деформация стопы и даже травмирование. К такой обуви относятся низкие угги, заявил врач-остеопат Сергей Евдокимов в разговоре с Life.
Специалист посоветовал избегать моделей с мягкой пяткой и использовать ортопедические стельки. В идеале они должны быть подобраны по индивидуальным параметрам.
Отличным вариантом зимней обуви для ежедневной носки станут модели с жестким задником, устойчивой подошвой и правильной защитой от скольжения, подчеркнул Евдокимов.
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