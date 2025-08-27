При попадании сока острого перца в глаза возникает интенсивное жжение и раздражение слизистой оболочки. Общественная Служба Новостей посоветовала немедленно промыть пострадавший глаз чистой проточной водой, двигая глазом в разные стороны.

Для облегчения симптомов можно воспользоваться специальными увлажняющими или антисептическими глазными каплями. Важно избегать растирания глаз руками, поскольку это усиливает дискомфорт и повышает вероятность инфицирования.

Если неприятные ощущения сохраняются длительное время, рекомендуется обратиться к офтальмологу. Избежать проблемы помогут меры предосторожности: использование защитных очков, работа в перчатках и аккуратность при открывании упаковки молотой специи.