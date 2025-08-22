ОСН: холодный компресс и обильное питье помогают снижать температуру без лекарств

При симптомах простуды, таких как воспаление горла и насморк, важно не игнорировать эти признаки, чтобы не допустить ухудшения состояния. Рекомендуется обратиться к врачу и использовать проверенные методы лечения в домашних условиях, сообщила Общественная Служба Новостей .

Чтобы снизить температуру, необходимо соблюдать постельный режим и при необходимости принимать лекарства, назначенные врачом. По словам специалистов, температуру стоит сбивать, если она превышает 38–38,5 градусов. При более низкой температуре организм борется с инфекцией самостоятельно.

Существуют несколько способов снизить температуру без таблеток. Среде них — обильное питье: рекомендуется употреблять прохладные жидкости, такие как витаминные морсы, компоты, соки, чай с медом и лимоном. Также полезны настои из лечебных трав, например, ромашки, липового цвета, малины или мяты.

Можно также сделать холодный компресс, намочив полотенцем холодной водой и положив его на лоб, шею или запястья. Рекомендуется проветривать комнату, использовать кондиционер или увлажнитель воздуха.

Старайтесь меньше двигаться и больше спать, чтобы дать организму время на восстановление. Употребляйте легкую и питательную пищу, например, теплый куриный бульон, водянистые фрукты и овощи.