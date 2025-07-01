Ортопед Зубков указал на вред сидячей работы для позвоночника

Врач-травматолог, ортопед и кандидат медицинских наук Дмитрий Зубков поделился с KP.RU рекомендациями по поддержанию здоровья позвоночника. По словам специалиста, сидячая работа может привести к неправильной нагрузке на позвоночник.

«Если хотите хоть как-то облегчить свою участь, нужно сидеть на мягком. Подушки защищают спину — снижают осевую нагрузку, которую постоянно испытывает позвоночник», — отметил врач.

Среди других факторов, негативно влияющих на здоровье позвоночника, Зубков назвал лишний вес и неправильное поднятие тяжестей. Для поддержания здоровья позвоночника важно правильно организовать спальное место.

«Главная задача — чтобы во время сна у вас был прямой позвоночный столб. Для этого обычно требуется подушка высотой порядка 10–15 см. Матрас лучше всего жесткий или среднежесткий. На мягком позвоночник будет прогибаться дугой», — пояснил ортопед.

Кроме того, врач посоветовал носить удобную обувь, особенно при плоскостопии, и избегать бега в тонкой подошве, чтобы не травмировать стопы и не провоцировать боли в спине.