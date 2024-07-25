Ортопед Завадская: топанье при ходьбе после 3 лет указывает на патологии

Топающая походка ребенка после трех лет может сигнализировать о плоскостопии или вальгусной деформации коленных суставов. Об этом рассказала врач-травматолог, ортопед сети ОРТЕКА Антонина Завадская в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, до трех лет у детей происходит динамичное развитие двигательных навыков. Они топают, чтобы почувствовать различные текстуры и получить новые ощущения. Также такая особенность означает эмоциональный всплеск от изучения окружающего мира.

Однако если ребенок продолжает топать после трех лет, и это сопровождается болью, надо обратиться к педиатру или ортопеду, отметила Завадская.

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