Ортопед Ваулина указала на риск развития остеохондроза из-за сколиоза в детстве

Сколиоз — серьезное заболевание, которое может привести к проблемам не только с позвоночником, но и с другими системами организма. Об этом рассказала травматолог-ортопед Анастасия Ваулина в беседе с Life.ru .

По словам врача, без своевременного лечения патология может вызвать смещение и сдавление внутренних органов, перегрузку мышц спины и межпозвонковых дисков. Это повышает риск хронической боли в спине, развития остеохондроза, протрузий и грыж межпозвонковых дисков.

На ранних стадиях сколиоз хорошо поддается коррекции, но при прогрессировании искривления возможности консервативного лечения снижаются. В тяжелых случаях может потребоваться хирургическое вмешательство.