Ортопед Скакун: боль и отек при хрусте пальцами указывают на патологию

Хрустеть пальцами можно, если хруст не вызывает боли или отека. Об этом рассказал травматолог-ортопед Виталий Скакун из клиники «Будь Здоров» в интервью «Газете.Ru» .

«Хруст возникает из-за изменения давления в суставе и лопающихся пузырьков газа. Это не приводит к повреждению суставов, если они здоровы», — отметил специалист.

Однако, если хруст сопровождается болью, отеком или скованностью движений, это может быть признаком патологии. В таких случаях нужно обратиться к врачу.

Доктор советует не паниковать при безболезненном хрусте, но немедленно посетить специалиста при появлении боли, покраснения или ограничении подвижности суставов.