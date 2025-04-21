Ортопед Скакун: «библейская киста» чаще всего появляется у девушек в возрасте 20-30 лет

«Библейская киста», или гигрома, — это доброкачественное образование, которое обычно появляется на суставах и сухожилиях кисти или стопы. Чаще всего оно встречается у девушек в возрасте 20–30 лет, рассказал врач-ортопед Виталий Скакун в беседе с «Газетой.Ru» .

По словам доктора, название связано со средневековым методом лечения: кисту раздавливали тяжелыми книгами, включая Библию. Гигрома возникает из-за накопления синовиальной жидкости в суставной капсуле или оболочке сухожилия.

Ее появление могут спровоцировать повторяющиеся травмы, нагрузки на суставы (например, у спортсменов или музыкантов) или воспалительные процессы. Риск развития кисты выше у людей с семейной предрасположенностью, отметил врач.

Обычно гигрома не опасна для жизни, но может вызывать физический и эстетический дискомфорт. При увеличении размера она сдавливает нервы и сосуды, вызывая боль, онемение или снижение подвижности сустава, отметил Скакун.