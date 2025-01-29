Ортопед Серова: щелчки в суставах — физиологическая особенность организма

Травматолог-ортопед Вера Серова в эфире радиостанции «Говорит Москва» развеяла миф об опасности щелчков в суставах.
По словам врача, если человек при этом не испытывает болевых ощущений, то беспокоиться не о чем. Подобные звуки возникают из-за физиологических особенностей организма, чаще всего они связаны с коленными суставами. Это происходит, когда надколенник перекатывается через мыщелки бедренной кости при сгибании и разгибании или когда двигаются сухожилия надколенника.
Такие щелчки не опасны для здоровья. Как правило, они беспокоят лишь окружающих людей, которым неприятны подобные звуки, отметила доктор Серова.
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