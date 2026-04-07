Ортопед Кутцнер рассказал, как укрепить суставы с помощью диеты

Немецкий ортопед и основатель отделения эндопротезирования, профессор Карл Филипп Кутцнер в интервью изданию FOCUS Online подчеркнул значимость питания для здоровья суставов. По его мнению, сбалансированное питание играет ключевую роль в поддержании их здоровья наряду с физической активностью.

Суставной хрящ постоянно обновляется и нуждается в регулярном поступлении питательных веществ. Профессор рекомендует включить в рацион продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, такие как жирная рыба, орехи и семена. Они помогают снижать воспаление в организме, написал aif.ru.

Важную роль играют также овощи и ягоды, богатые антиоксидантами, которые защищают клетки от повреждений и замедляют разрушение тканей. Белковые продукты, включая яйца, рыбу, бобовые и молочные изделия, служат «строительным материалом» для суставов и хрящей.

Кроме того, для формирования коллагена и поддержания здоровья тканей организму необходимы витамин C, магний и цинк. Профессор подчеркивает, что нет универсального продукта для здоровья суставов — важен комплексный подход и сбалансированное питание.

«Решающим является не один продукт, а сбалансированное питание», — подытожил специалист.