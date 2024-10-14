Ортопед Дорошев: выпирающая косточка на ступне может стать причиной сильнейшей боли

Выпирающая косточка на ступне в медицине называется халюс вальгус. Чаще всего она возникает из-за ношения неправильной обуви, впоследствии эта шишка начинает доставлять большой дискомфорт, рассказал травматолог-ортопед «СМ-Клиника» в интервью «Газете.Ru».
Он отметил, что чаще всего образованию костяного нароста подвержены спортсмены и любительницы шпилек. Шишка также может возникнуть при артрозе, поражающем мелкие суставы пальцев.
На начальных стадиях проблему могут решить ортопедические стельки. Однако при запущенных ситуациях вернуть ходьбу без боли поможет лишь операция.
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