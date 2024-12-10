Ортодонт Жук: элайнеры неэффективны для детей младше 12 лет

Элайнеры — современный метод исправления прикуса, который имеет свои ограничения. Подробнее рассказал ортодонт высшей категории Андрей Жук в беседе с « Известиями ».

По его словам, ортодонтические капы не покажут результат при сложных формах скелетных аномалий прикуса.

«Например, глубоком или открытом прикусе, требующем хирургической коррекции, врожденных дефектах, таких как расщелина неба», — пояснил врач.

Специалист также отметил, что нет смысла устанавливать элайнеры детям младше 12 лет, так как костная ткань у них находится на этапе активного роста. У пожилых людей со сниженной плотностью костей капы могут привести к потере зубов.