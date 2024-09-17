Ортодонт Стрипская рассказала, что в Южной Корее на пике популярности отбеливание и брекеты

Улыбка является не только способом передачи эмоций, но и важным аспектом имиджа. При этом отношение к уходу за зубами и их эстетике существенно варьируется в разных странах и культурах. О том, какие существуют различия в восприятии красоты зубов и уходе за ними, рассказала Леди Mail.ru ортодонт-гнатолог Лиана Стрипска.

По ее словам, в Японии улыбка воспринимается как символ вежливости и уважения, а не радости. Здесь ортодонтические процедуры считаются роскошью, однако забота о здоровье зубов становится все более актуальной, что позитивно сказывается на спросе на стоматологические услуги. Естественная красота и природный шарм по-прежнему в моде, но тенденции постепенно меняются.

В Южной Корее внешний вид играет ключевую роль, и уход за зубами тоже не стоит в стороне. Идеальная улыбка символизирует гармонию и стиль, черпая вдохновение из западной культуры. Отбеливание и использование бректетов здесь на высоте своей популярности, поскольку красивый вид зубов является важной частью общего образа.