Ортодонт Радько: сохранить зубы после 40 лет можно с помощью коррекции прикуса

Исправлять неправильный прикус взрослым людям жизненно необходимо для здоровья полости рта. Об этом сообщила заведующая ортодонтическим отделением EUROKAPPA Clinic Виктория Радько в беседе с сайтом «Известия» .

По словам специалиста, неправильное расположение зубов приводит к заболеваниям десен, стиранию эмали и дискомфорту в суставах нижней челюсти. Современные технологии предлагают комфортное решение — прозрачные элайнеры, незаметные окружающим и эффективные даже после 40 лет.

Важно помнить: исправить прикус никогда не поздно, главное — вовремя обратиться к специалисту, подчеркнула доктор Радько.