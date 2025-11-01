Ортодонт Опарин предупредил о негативном влиянии кариеса на сердце

Ортодонт международного класса, основатель и главный врач одной из столичных стоматологий Андрей Опарин предупредил о необычных последствиях проблем с зубами. Об этом сообщил сайт KP.RU .

По словам эксперта, вредные бактерии из полости рта способны попасть в кровь и оседать на клапанах сердца, вызывая тяжелые заболевания.

«Это может привести к сердечным порокам», — предупредил специалист.

Как пояснил врач, особенно опасен кариес у детей — воспаление у них развивается стремительно и может иметь трагические последствия. Известны случаи, когда ребенок погибал из-за того, что инфекция из зуба попала в кровь.