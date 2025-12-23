Ортодонт Барагунова рассказала о вреде частого использования энзимных зубных паст

Энзимные зубные пасты, которые считаются безопасной альтернативой отбеливающим средствам, могут представлять серьезную угрозу для здоровья зубов при неправильном применении. Об этом « Известиям » рассказала ведущий ортодонт Eurokappa Clinic Марьяна Барагунова.

По ее словам, такие средства содержат папаин, бромелайн и другие ферменты, которые расщепляют белковую структуру налета. При частом использовании они способны истончать поверхностный слой эмали, особенно если она изначально ослаблена.

«Ферменты работают агрессивнее, чем кажется. При частом использовании они способны усиливать чувствительность зубов и провоцировать микроповреждения эмали», — предупредила медик.

Также энзимные пасты нередко вызывают раздражение мягких тканей полости рта, усиливая чувствительность и приводя к болезненности и кровоточивости десен.