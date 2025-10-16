Origo: сочетание граната и банана может быть опасно для здоровья

Венгерское издание Origo со ссылкой на врачей-диетологов сообщает, что сочетание граната и банана может быть опасно для здоровья.

Гранаты содержат волокна, которые трудно перевариваются, а в бананах много пектина, из-за чего они связывают воду. «Пектин вызывает разбухание зерен граната в кишечнике, из-за чего семена собираются в массу, которую трудно перемещать. <…> Масса может пересохнуть и закупорить кишечный тракт», — отмечает издание.

Особенно осторожными следует быть маленьким детям и пожилым людям, поскольку они часто не употребляют достаточное количество воды, что может замедлить пищеварение, уточнил aif.ru.

Кроме того, издание предупреждает, что не стоит сочетать яблоки, мюсли, семена чиа, груши или гранаты с айвой, грушами, смородиной, сливами, ежевикой, крыжовником и абрикосами — фруктами и ягодами с высоким содержанием пектина.