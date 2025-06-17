Опрос: 57% руководителей назвали невнимательность «красным флагом» у сотрудников

Сервис по поиску работы «Зарплата.ру» и аналитики ИТ-колледжа Хекслет провели опрос и выяснили, какие подчиненные больше всего раздражают работодателей. В топ-5 вошли менеджеры по продажам (31%), представители клиентского сервиса (27%), маркетологи и рекламщики (21%), а также финансисты, бухгалтеры и специалисты по закупкам (20%), написала «Газета.Ru» .

Работодателям не нравится, когда сотрудники перекладывают ответственность на других (63%). Среди других «красных флагов» — невнимательность (57%), непунктуальность и нежелание выполнять определенные задачи (51%), отсутствие самоорганизованности (44%) и нежелание развиваться (36%). Самыми ценными качествами, напротив, стали навыки командной работы (60%), грамотная коммуникация (47%), а также креативность и использование новых технологий (32%).

Почти половина руководителей (48%) пытаются решить проблему с сотрудником через личное общение. Еще 22% готовы подобрать обучение, если это будет необходимо, а 19% — делегировать ментора или куратора в рамках компании. По словам 92% опрошенных руководителей, они готовы помочь сотрудникам в дополнительном развитии, если увидят у них соответствующее желание.