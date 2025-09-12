Онкопсихолог Туркова призвала учиться у онкобольных честности с собой

Психотравматолог и онкопсихолог Ирина Туркова высказалась о важности честности с собой на примере онкобольных. В эфире радиостанции «Говорит Москва» специалист отметила, что после выхода в ремиссию пациенты начинают жить по-новому.

Туркова подчеркнула: «Заболевание оголяет многие проблемы, на которые мы закрывали глаза. Когда человек выходит в ремиссию, он говорит себе: „Я не хочу так больше жить, я лучше буду одна, но я есть у себя. Я здоровая, я любимая. И обязательно найдется человек, который полюбит“».

Эксперт призвала учиться у онкобольных честности с собой и не ждать болезни для того, чтобы начать жить по-настоящему.