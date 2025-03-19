Онколог Верисов: родинки с неровными краями могут трансформироваться в меланому

По словам медика, образования с неровными или размытыми краями могут трансформироваться в меланому.

«Родинка с новыми оттенками или неравномерной пигментацией, а также любые изменения, такие как образование язвочек или корок, вызывают опасения», — процитировал Верисова сайт Infox.ru.

Он подчеркнул, что люди с большим количеством родинок (более 50–100) находятся в зоне повышенного риска развития меланомы. Важным фактором является и наследственность: если в семье были случаи атипичных родинок или меланомы, вероятность возникновения заболевания возрастает.

Марат Верисов призвал регулярно обследовать кожу и обращаться к врачу при появлении подозрительных признаков.