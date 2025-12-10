Онколог Сулиманов напомнил о риске рака пищевода из-за горячих напитков

Онколог Магомед Сулиманов объяснил важность ограничения потребления излишне горячих напитков. Об этом сообщило Здоровье Mail .

По словам врача, одной из основных причин возникновения рака пищевода и желудка является длительное повреждение слизистых оболочек этих органов, вызванное приемом горячих напитков и других жидких блюд. Постоянное воздействие раздражающих факторов провоцирует развитие хронического воспаления, что увеличивает риск появления злокачественных опухолей.

Как пояснил специалист, слизистая ткань пытается восстанавливаться, активно вырабатывая новые клетки. Иногда это быстрое клеточное размножение может привести к ошибочному делению клеток, способствуя развитию опухолевых образований.