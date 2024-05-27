Онколог Серяков предупредил, что родинки неровной формы могут быть признаком меланомы

Если на теле появляются родинки неровной формы, это может говорить о развитии меланомы. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель онкоцентра «СМ-Клиника», д. м. н., профессор, отличник здравоохранения РФ Александр Серяков.

Он объяснил, что меланома обычно появляется на фоне воздействия ультрафиолета. Особенно в часты наиболее агрессивного солнца.

«Обнаружить самостоятельно нетипичную родинку на теле можно и дома с помощью самодиагностики. В онкологии есть несколько специальных шкал определения состояния невусов», — отметил врач.

Он добавил, что стоит насторожиться, если у родинки неровные края, неоднородная окраска или большой размер. Также стоит обратиться к врачу, если она как-то меняется, отметил сайт KP.RU.