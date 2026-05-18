Онколог Пурцхванидзе рассказала, что большинство видов рака имеют вирусную природу

Врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе рассказала Life.ru , что большинство видов рака имеют вирусную природу. Это означает, что онкологические заболевания не всегда наследуются генетически. Многие опухоли люди приобретают, заражаясь вирусными заболеваниями от других людей.

По словам эксперта, некоторые инфекции заставляют клетки бесконтрольно делиться. Опухоли слизистой на генитальной и аногенитальной областях, а также в полости рта связаны с вирусом папилломы человека (ВПЧ). Он передается половым и оральным путем.

Пурцхванидзе подчеркнула, что барьерные контрацептивы не всегда защищают от ВПЧ. Вирус может проникнуть в микротрещины и внедриться в клетки слизистой оболочки. Это приводит к вырабатыванию онкобелков и развитию рака.

Огромная проблема заключается в том, что люди не осознают свою заразность при наличии ВПЧ. Врач отметила, что некоторые специалисты не придают должного значения обнаружению вируса в анализах и не информируют пациентов о необходимости лечения.

«Указанную инфекцию можно поставить на один ряд с ВИЧ и гепатитом. Не все понимают, что человек, являющийся ее носителем, несет ответственность за жизнь других людей», — уточнила собеседница.

Каждый человек должен регулярно сдавать анализы на ВИЧ, гепатит и ВПЧ. Эти вирусы могут спровоцировать развитие рака. Если анализ показывает наличие одного из маркеров, есть основания для беспокойства.

Особенно рискуют люди с ослабленным иммунитетом. Они могут быстро заразиться вирусом от инфицированного партнера. Однако даже с хорошим иммунитетом нельзя исключать вероятность заражения.

«Чтобы вовремя взяться за лечение, важно сдавать анализы ежегодно и не дожидаться тревожных симптомов. Просто проводите медицинскую диагностику по умолчанию — ради собственного здоровья», — заключила врач.