Онколог Олькин рассказал, что здоровый образ жизни защищает людей от некоторых видов рака на 90%
Эксперт по доказательной медицине, член Европейского общества онкологов (ESMO) Дмитрий Олькин в разговоре с изданием kp.ru рассказал, что здоровый образ жизни защищает человека от некоторых видов рака в 80-90% случаев.
Медик пояснил, что отказ от курения, правильное питание, физическая активность играют огромную роль в защите от онкологических заболеваний. Именно такой образ жизни предотвращает другие заболевания, которые провоцируют развитие опухолей.
«„Поломки“ возникают у нас в организме постоянно. Но если человек ведет здоровый образ жизни, гораздо выше шансы, что иммунная система вовремя заметит дефекты», — сказал врач.
Ранее исследователи Американского онкологического общества выяснили, что в 40% всех случаев рак можно предотвратить, изменив образ жизни.