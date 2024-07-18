Онколог Олькин рассказал, что здоровый образ жизни защищает людей от некоторых видов рака на 90%

Эксперт по доказательной медицине, член Европейского общества онкологов (ESMO) Дмитрий Олькин в разговоре с изданием kp.ru рассказал, что здоровый образ жизни защищает человека от некоторых видов рака в 80-90% случаев.

Медик пояснил, что отказ от курения, правильное питание, физическая активность играют огромную роль в защите от онкологических заболеваний. Именно такой образ жизни предотвращает другие заболевания, которые провоцируют развитие опухолей.

«„Поломки“ возникают у нас в организме постоянно. Но если человек ведет здоровый образ жизни, гораздо выше шансы, что иммунная система вовремя заметит дефекты», — сказал врач.

Ранее исследователи Американского онкологического общества выяснили, что в 40% всех случаев рак можно предотвратить, изменив образ жизни.

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