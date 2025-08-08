Онколог Никифорович указал на уязвимость женщин к болезням щитовидки

Риск развития болезней щитовидной железы повышен у определенной категории людей. Женщины чаще сталкиваются с такими патологиями, рассказал хирург и онколог Петр Никифорович в беседе с сайтом KP.RU .

«Чаще всего заболевания щитовидной железы встречаются у женщин, а вот рак щитовидки — это проблема, как женщин, так и мужчин в равной мере», — отметил медик.

По его словам, в группу риска попадают те, кто в детстве или юности подвергался радиационному облучению в области шеи и груди. Это может быть связано с лечением других заболеваний или избыточной радиологической диагностикой.

Врач также посоветовал регулярно проходит обследования тем, чья работа связана с радиацией, например на опасных производствах или в лабораториях.