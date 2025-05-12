Онколог Маклаков: чрезмерное увлечение загаром повышает риск развития меланомы

Ежегодный прирост числа больных меланомой вынуждает врачей бить тревогу. Около 12 тысяч человек каждый год узнают страшный диагноз, большинство из-за чрезмерного увлечения загаром. Об этом рассказал «Известиям» онколог Вадим Маклаков.

Доктор предупредил, что привычные солнечные ванны резко повышают вероятность возникновения самой агрессивной разновидности рака кожи.

«Для организма опасны как UVA-, так и UVB-лучи. Их негативное воздействие связано с подавлением иммунных клеток (иммуносупрессией), ослаблением защитного барьера кожи и увеличением рисков онкопроцессов», — объяснил специалист.

Необходимо внимательно следить за состоянием родинок и обращаться к врачам сразу при любых изменениях. Регулярное обследование кожи позволяет диагностировать рак на ранних стадиях, обеспечивая высокие шансы на полное выздоровление, подчеркнул Маклаков.