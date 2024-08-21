Онколог Королев: рак лучше поддается лечению у пожилых людей

Онколог и уролог Александр Королев указал на рост числа случаев выявления рака у молодых людей. В данной ситуации заболевание быстро прогрессирует и носит агрессивный характер, отметил эксперт на канале «Путь долгожителя».

По его словам, у пожилых пациентов злокачественные опухоли лучше поддаются лечению. Хотя именно возраст увеличивает риски появления некоторых видов недуга.

Врач отметил, что минимизировать вероятность развития рака поможет здоровый образ жизни. Кроме того, важно регулярно проходить медицинские обследования, добавил сайт KP.RU.

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