Онколог Исакова: при остеоме нарушается обоняние и появляется двоение в глазах

Онколог Суна Исакова рассказала о редком доброкачественном заболевании — остеоме. Оно характеризуется разрастанием костной ткани, преимущественно в костях черепа, отметила эксперт в беседе с «Известиями».
По ее словам, чаще всего патологию выявляют у пациентов старше 40 лет. Недуг одинаково часто встречается у обоих полов.
«Причины возникновения остеом на сегодняшний день неизвестны, предполагается связь с перенесенной травмой или инфекционным процессом. В редких случаях множественные появления этих образований возникают при генетическом заболевании — синдроме Гарднера», — пояснила медик.
Обычно остеомы не имеют симптомов и обнаруживаются случайно. Однако порой болезнь сопровождается нарушением обоняния, двоением в глаза и головой болью, добавила Исакова.
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