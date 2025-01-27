Онколог Исакова: при остеоме нарушается обоняние и появляется двоение в глазах

Онколог Суна Исакова рассказала о редком доброкачественном заболевании — остеоме. Оно характеризуется разрастанием костной ткани, преимущественно в костях черепа, отметила эксперт в беседе с « Известиями ».

По ее словам, чаще всего патологию выявляют у пациентов старше 40 лет. Недуг одинаково часто встречается у обоих полов.

«Причины возникновения остеом на сегодняшний день неизвестны, предполагается связь с перенесенной травмой или инфекционным процессом. В редких случаях множественные появления этих образований возникают при генетическом заболевании — синдроме Гарднера», — пояснила медик.

Обычно остеомы не имеют симптомов и обнаруживаются случайно. Однако порой болезнь сопровождается нарушением обоняния, двоением в глаза и головой болью, добавила Исакова.